Политика

14:33 11.04.2017

Будапешт выступает за возможность двойного гражданства венгров в Украине

Венгрия считает вполне нормальным наличие двойного гражданства у проживающих в Украине своих граждан и против наказания за подобные вещи, сообщил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Peter Szijjarto).

"Двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом. Поэтому наша позиция заключается в том, что в Европе вы не должны никого наказывать только потому, что гражданин находится в гражданстве страны-члена ЕС и страны, не являющейся членом Европейского Союза", - сказал он на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины, Словакии и Чехии во вторник в Киеве.

По его словам, Венгрия считает неприемлемым примирение наказания в отношении венгерских граждан за наличие как венгерского гражданства, так и гражданства Украины.

"Мы надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям и не нанесём вреда венграм, которые живут в Украине", - добавил П.Сийярто.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил, что, поскольку Украина находится в состоянии войны с Россией, наличие двойного гражданства в корне неприемлемо.

"Мы не хотим открывать этот ящик Пандоры. (...) Однако речь не идет о наказаниях", - добавил П.Климкин.

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