Новую партию "Основа", о которой заявлял Тарута, возглавил координатор "Украинской бизнес инициативы" Николaенко

Новая политическая партия, о создании которой ранее заявил народный депутат Украины (внефракционный), экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута, получила название "Основа", ее главой является политик и дипломат, координатор "Украинской бизнес инициативы" Aндрей Николaенко, стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников, близких к партии.

Как сообщила пресс-служба партии, в настоящее время выстраивается организационная структура, а также ведется подготовка к партийному съезду.

"Нaшa пaртия ориентирована нa средний класс и построена нa республикaнской экономической модели. Мы считаем, что именно средний класс - это основa украинской государственности, будущее нашей страны", - цитирует А.Николаенко пресс-служба политсилы.

Политик выразил сожаление ввиду того, что средний класс практически уничтожен, хотя 42% украинцев себя относят к нему. "Наша первая задача - это развитие среднего класса. Народ должен не только идентифицировать себя таковым, но и его доходы должны соответствовать этому уровню. Вторая цель - это создание благоприятных условий для его работы. Именно так мы сможем укрепить экономику Украины", - поделился планами глава партии.

А.Николаенко подчеркнул, что кандидатов на выборы любого уровня будут отбирать "исключительно демократическим путем - внутрипартийными выборами "праймериз". "Мы состоим в рабочих отношениях с консервативными и республиканскими партиями США и Европы, и будем перенимать их опыт", - пояснил он.

По его словам, партия – "команда из людей, которым небезразлична судьба Украины, которые реально могут менять ситуацию в стране, и уже сейчас это делают".

"Мы призываем все здоровые демократические силы к объединению, и вместе строить новую Украину: с мощной экономикой, эффективной государственной системой и свободную от коррупции", - резюмировал А.Николаенко.

В 2013-2014 гг. А.Николаенко возглавлял Кировоградскую облгосадминистрацию, с марта по сентябрь 2014 года был первым заместителем главы Донецкой ОГА.

Ранее в апреле С.Тарута заявил о создании новой политической партии, указав, что она будет прежде всего идеологической и не будет "проектом Таруты".

"Мы создали новую политическую партию. Она будет построена на идеологических принципах консерватизма - это республиканская партия с главной ценностью - человек", - заявил он.

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