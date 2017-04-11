Решение о расширении санкций против России на встрече глав МИД G7 не принято, вопрос не обсуждался

Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решение о расширении санкций против России, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Марка Эро.

Кроме того, по его словам, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом.

По сообщениям западных СМИ, вопрос о расширении санкций в отношении России в связи с действиями в Сирии на встрече глав МИД "семерки" не обсуждался, хотя на заседании эта тема была поднята главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.