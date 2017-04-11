Спикер Рады не видит необходимости переформатирования Кабмина, доволен работой Гройсмана

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал эффективной работу Владимира Гройсмана на должности премьер-министра и не видит необходимости кадровых изменений в составе правительства.

"Я думаю, что сегодня речь не идет ни о каких даже кадровых изменениях. На сегодняшний день команда работает слаженно. Если будет потребность в кадровых изменениях, думаю, премьер-министр обратиться в парламент, и мы этот вопрос обсудим", - сказал В.Гройсман журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Спикер назвал работу главы украинского правительства эффективности и действенной, а также положительно оценил уровень коммуникации между Кабинетом министров и Верховной Радой.

"Я лично оцениваю работу премьер-министра Гройсмана очень положительно. Считаю, что его потенциал еще далеко не исчерпан... Я вижу сегодня на должности премьер-министра Владимира Борисовича Гройсмана как наиболее адекватное и эффективное лицо", - сказал А.Парубий, отвечая на вопросы журналистов.