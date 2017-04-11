Гройсман не намерен участвовать в президентской гонке 2019 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что у него нет амбиций участвовать в будущих президентских выборах.

"У меня есть сенсационное сообщение: в 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах, как все граждане Украины – приду и проголосую за кандидата в президенты. Других намерений у меня нет. Я об этом уже говорил", - сказал В.Гройсман в Киеве на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства во вторник.