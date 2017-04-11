Бизнес и власть должны подписать "бизнес-конституцию" – Тарута

Украине нужна новая экономическая парадигма, так как действующая модель национальной экономики, предусматривающая контроль большого рентного бизнеса над государственными институтами, приведет экономику Украины к окончательному упадку, уверен народный депутат, сооснователь объединения "Украинская бизнес инициатива" Сергей Тарута.

В ходе ІІ Украинского форума бизнеса он представил Доктрину сбалансированного развития "Украина 2030", разработанную лучшими экономистами страны и предполагающую реализацию человекоцентрической модели экономики.

"Есть взвешенные расчеты, доказывающие, что только интенсивное развитие на основе инновационной модернизации национальной экономики и стимулирования развития внутреннего рынка позволят достичь экономического роста на уровне не менее 10% в год, чтобы к 2030 году ВВП Украины составил $750-800 млрд в год. Необходимыми путями для этого являются детенизация экономики, деофшоризация и дерегулирование бизнеса, борьба с коррупцией, либерализация налоговой политики, модернизация пенсионного обеспечения, внедрение высоких технологий, пересмотр условий сотрудничества с МВФ и разработка бизнес-конституции", - отметил С.Тарута.

По его словам, в настоящее время Украина скатилась с уровня развивающихся в категорию бедных стран. "И теперь для каждого из нас огромная задача вернуться в категорию развивающихся стран. Нам всем нужно объединиться и решить, что делать дальше. По самому оптимистическому сценарию, Украина имеет только 3% вероятность достижения к 2030 году сбалансированного развития уровня развитых стран. Эту вероятность необходимо использовать", – добавил С.Тарута.

"Доктрина дает ответы на главные вопросы: каковы сильные стороны национальной экономики? Какими должны быть параметры национальной экономики для инновационного скачка? Какими должны быть горизонты сбалансированного развития Украины? Чего мы хотим достичь в 2030 году?" – рассказал депутат.

Украинский форум бизнеса традиционно объединяет деловую общественность Украины. В мероприятии приняли участие более 400 лидеров украинского бизнеса, представители разных отраслей и регионов Украины, народные депутаты, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и первый вице-премьер Степан Кубив.

Организаторами форума являются влиятельные объединения украинского бизнес-сообщества: Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины, Торгово-промышленная палата Украины, Украинская бизнес инициатива, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины.