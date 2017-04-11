Рада рассматривает законопроект о КС во 2-м чтении – нужно изучить почти 750 поправок

Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Конституционном суде Украины (№5336-1).

По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, народным депутатам предстоит рассмотреть 747 поправок к данному законопроекту.

Как сообщалось, 9 февраля парламент принял в первом чтении проект закона о Конституционном суде Украины. Этот законопроект имплементирует изменения в Конституцию в части правосудия, вступившие в силу 30 сентября 2016 года, относительно порядка организации и деятельности КС, статуса судей Конституционного суда, устанавливает нормы относительно оснований и порядка обращения в суд, процедуры рассмотрения им дел и исполнения судебных решений.

Один из авторов законопроекта народный депутат Сергей Алексеев (фракция "Блок Петра Порошенко", комитет по вопросам правовой политики и правосудия) пояснил, что предлагается расширить полномочия Конституционного суда, в частности он будет рассматривать конституционные жалобы, давать заключения относительно соответствия Конституции Украины вопросов, которые предлагаются для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативы.

"В то же время из полномочий Конституционного суда изъяты несвойственные ему функции – это толкование законов. Законы толкует судебная практика", - сказал соавтор проекта закона.

Вместе с тем он добавил, что изменена организационная структура КСУ – в составе суда будут действовать Большая палата – все 18 судей, два сената – по 9 судей в каждом и 6 коллегий – по 3 судьи в каждой.

"Большая палата Конституционного суда Украины рассматривает вопросы по сути в пределах полномочий Конституционного суда, определенных Конституцией. СенатКСУ рассматривает вопросы соответствия Конституции и законам Украины по конституционной жалобе лица. Коллегия Конституционного суда – решение вопросов относительно открытия конституционных производств в делах по конституционному представлению, конституционному обращению, конституционной жалобе", - разъяснил С.Алексеев.

Народный депутат отметил, что законопроект определит статус судей КС, а также позволит обеспечить эффективное функционирование института конституционной жалобы граждан.

С.Алексеев добавил, что законопроект предусматривает конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи КС. "Каждый из трех субъектов назначения – президент, Верховная Рада и съезд судей – будут формировать конкурсные комиссии для отбора судей", добавил народный депутат.

Он подчеркнул, что прописанная в проекте закона процедура отбора позволит назначить новых, профессиональных, независимых судей и качественно обновить состав КС Украины.

По словам соавтора законопроекта, рассмотрение конституционных жалоб КС позволит сократить поток жалоб граждан Украины в Европейский суд по правам человека и, соответственно, снизит уровень выплат компенсаций за его решения из государственного бюджета Украины.

Согласно тексту законопроекта, к полномочиям КС относится решение вопросов о соответствии Основному закону Украины (конституционности) законов Украины по конституционной жалобе лица, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении по ее делу закон Украины противоречит Конституции Украины.

Судьей КСУ сможет быть гражданин Украины, владеющий украинским языком, который на день назначения достиг 40 лет, имеет высшее юридическое образование и стаж профдеятельности не менее 15 лет. Судей будут назначать на 9 лет без права быть назначенными повторно.