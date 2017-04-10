Политика

20:08 10.04.2017

Фракция БПП не обсуждала кадровые вопросы, заседание продолжается

Фракция "Блок Петра Порошенко" на заседании в понедельник какие-либо кадровые вопросы не обсуждала, сообщил заместитель главы фракции Алексей Гончаренко, отметив, что заседание в данный момент продолжается.

"Какие-либо кадровые вопросы не обсуждались", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, обсуждали ли члены фракции отставку глав Нацбанка Украины и Фонда госимущества.

По словам А.Гончаренко, на заседании фракции народные депутаты с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом обсудили вопросы экономического блока, а также вопрос рассмотрения в парламенте законопроекта о Конституционном суде.

Он добавил, что на заседании также присутствует и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, которая изложит членам фракции свое видение медицинской реформы.

По словам депутата, в настоящее время заседание фракции продолжается.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после общения с журналистами А.Гончаренко вернулся в здание администрации президента, где проходит заседание фракции БПП.

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