Гонтарева продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового руководителя НБУ - глава фракции БПП

Основным показателем деятельности Валерии Гонтаревой на посту главы Национального банка Украины является доверие иностранных партнеров, заявил руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов

"Лучший показатель деятельности главы Национального банка – это доверие иностранных партнеров. Для меня лучший ответ на вопрос: была успешна ли деятельность Валерии Гонтаревой, - заявления иностранных финансовых специалистов о невероятных достижениях НБУ совместно с другими ветвями украинской власти", – сказал А.Герасимов на брифинге после завершения согласительного совета лидеров парламентских фракций и председателей комитетов в понедельник, сообщает пресс-служба БПП.

Он отметил, что Нацбанк "сделал блестящую работу": в Украине прошло очищение банковской системы, стабилизировался курс национальной валюты, "благодаря рыночным методам управления".

"Все помнят, когда после начала российской агрессии Украина потеряла значительную часть своего потенциала, прогнозы курса гривны достигали безумных величин. На сегодняшний день этого нет. Давайте не забывать и о реформе Национального банка и очень многих других вещах, благодаря которым удалось стабилизировать финансовую систему страны", – заявил А.Герасимов.

Руководитель фракции БПП отметил, что глава Национального банка подала заявление об отставке с соблюдением процедуры и продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового руководителя финансового учреждения.

"На этой пленарной неделе в повестке дня нет вопроса заслушивания отчета главы НБУ. Пока нет и кандидата на эту должность – его вносит глава государства. Это его компетенция. Уверен, это будет авторитетный в банковской сфере человек, профессионал в своей деле", – сказал народный депутат.