Политика

14:42 10.04.2017

Киев не признает результаты псевдо-выборов в Южной Осетии

Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение незаконных выборов на неподконтрольной Грузии территории Южной Осетии.

Согласно сообщению на официальном сайте МИД Украины, Киев осуждает проведение 9 апреля в Цхинвальском регионе Грузии так называемых "выборов президента" и "референдума о переименовании этого региона Грузии в "республику Южная Осетия - государство Алания" российским оккупационным режимом.

"Такие незаконные действия, наряду с проведением 12 марта 2017 так называемых "парламентских выборов" в оккупированном Абхазском регионе Грузии, являются грубым нарушением международного права и составляющим элементом неоимперской политики России, направленной на дестабилизацию и подчинению государств Восточной Европы", - говорится в сообщении МИД Украины в понедельник.

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили приверженность Украины политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также "непризнания результатов этих никчемных мероприятий, как и любых других неправомерных действий Кремля".

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