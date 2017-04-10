Комитет Рады по нацбезопасности пригласил главу НАБУ к сотрудничеству по возвращению разграбленного имущества Минобороны

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны пригласил председателя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника на свое заседание в среду, чтобы начать работу по привлечению причастных к разграблению имущества Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

"Я публично обращаюсь к главе антикоррупционного бюро господину Сытнику, мы его пригласили в среду на комитет для дальнейшего сотрудничества и начала работы по возвращению украденного имущества (в МО и ВСУ- ИФ) и привлечении ответственных к ответственности", - сказал глава комитета Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт") на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в понедельник в Киеве.

Он отметил, что "за разграбление Министерства обороны и вооруженных сил Украины" на протяжении десятилетий никто так и не ответил. "Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов... Боевые самолеты... танки проданы по цене металлолома", - пояснил руководитель профильного комитета.

С.Пашинский также напомнил, что "комитет принял решение создать рабочую группу по изменениям в законодательство, которая даст возможность привлечь всех виновных к ответственности за кражи и за то, что практически наши Вооруженные силы были уничтожены".