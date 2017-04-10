Заседание фракции БПП в понедельник состоится с участием президента и премьера

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман примут участие в заседании парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", сообщил руководитель фракции Артур Герасимов.

"На сегодня запланировано заседание фракции "Блок Петра Порошенко" при участии президента Украины и при участии премьер-министра Украины", - сообщил он на брифинге в понедельник в Киеве.

Кроме того, по словам А.Герасимова, на заседание фракции приглашена и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, которая представит членам фракции законопроекты, которые должны быть приняты Верховной Радой в рамках медицинской реформы.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", на заседании фракции будет обсуждаться оценка деятельности правительства.