Политика

11:57 10.04.2017

Раде предлагают закрепить за Крымом статус национально-территориальной автономии крымскотатарского народа в унитарной Украине

Группа народных депутатов предлагает законодательно закрепить политический статус оккупированной в настоящее время Автономной Республики Крым как национально-территориальной автономии крымскотатарского народа в пределах унитарной Украины.

Соответствующий законопроект №6315 "О статусе крымско-татарского народа в Украине" зарегистрирован в парламенте 7 апреля, сообщается на сайте Верховной Рады.

"Предусмотренное законопроектом определение политического статуса Автономной Республики Крым как национально-территориальной автономии крымско-татарского народа, созданной в границах территории Крымского полуострова в составе суверенного и независимого украинского государства, наконец, исправит правовой нонсенс, который был создан в феврале 1991 года с созданием автономии Крыма по территориальному признаку и при полном игнорировании права на самоопределение коренного народа полуострова", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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