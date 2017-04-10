Политика

11:36 10.04.2017

В "Самопомочи" не видят необходимость отправлять в отставку Кабмин Гройсмана, но выступают за смену некоторых министров

Глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Украины Олег Березюк считает, что нынешнее правительство во главе с Владимиром Гройсманом не нужно отправлять в отставку, но речь может идти о смене некоторых министров.

"Ради развития институционального государства это правительство должно работать. Это мое личное мнение, дискуссии на фракции у нас не было", - сказал О.Березюк журналистам в понедельник в Киеве.

Он положительно оценил то, что правительство запустило медицинскую реформу.

Вместе с тем глава фракции предположил, что речь может идти о смене некоторых министров.

"Мы не понимаем деятельность министра топлива и энергетики... Министра по оккупированным территориям ", - сказал О.Березюк.

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