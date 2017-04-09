Тарута: Мы создали новую политическую партию

Народный депутат Украины (внефракционный), экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута заявил о создании новой политической партии.

По его словам, сегодня у общества огромный запрос на новые лица, - настоящих государственников, политиков, которые бы думали о стране, а не о себе. Потому что действующей власти, действующим политикам уже никто не доверяет, - из-за постоянного обмана и популизма они вызывают только разочарование.

"Украине нужна перезагрузка всей системы власти, и сделать это можно только через новое политическое движение. Ведь задача государства - помогать каждому человеку, и политика государства должна строиться вокруг главной ценности - человек. К сожалению, в Украине человек никогда этой ценностью не являлся", - сказал С.Тарута в эфире телеканала "112.Украина".

Нардеп подчеркнул - партия будет прежде всего идеологической, и не будет "проектом Таруты".

"Мы создали новую политическую партию. Она будет построена на идеологических принципах консерватизма - это республиканская партия с главной ценностью - человек", - заявил он.

По мнению политика, именно эта идеология больше всего подходит для Украины, и особенно актуальна в данный период времени. "Республиканская идеология базируется на повышенной обороноспособности, на увеличении расходов на защиту, позволяет носить оружие, что немаловажно сейчас. Но самое главное - она рассчитана на развитие среднего класса населения, - подчеркнул он. Когда человек бедный, все остальное отходит на второй план. Мы сможем поднять экономику Украины", - сказал С.Тарута.

Также парламентарий отметил, что неэффективная власть и коррупция - еще большее оружие, чем российские танки. С.Тарута считает, что врагом Украины является не только Россия, но и украинская власть. По его словам, действующая система заточена на коррупцию. "Во власть идут ради собственного обогащения, и для этого есть все возможности - от управления ресурсами до назначений на должности, - пояснил он. Чиновник должен выполнять функцию сервисной службы, и это будет отображено в нашей программе", - резюмировал политик.