Политика

17:21 09.04.2017

Трамп изучает возможность введения новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп обсуждает вопрос о возможности применения новых антироссийских и антииранских санкций в связи с ситуацией в Сирии, сообщила американский постпред при ООН Никки Хейли.

"Президент намерен обсудить этот вопрос, и процесс обсуждения уже идет, - заявила она в эфире телеканала CNN в воскресенье.

О том, что в ходе предстоящего на будущей неделе визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада, сообщила ранее газета New York Post, не сообщая об источниках информации.

Британская Sunday Times пишет в воскресенье, что Р.Тиллерсон потребует от Москвы отказаться от поддержки "кровавой диктатуры" Б.Асада.

Она утверждает, что глава американского внешнеполитического ведомства предъявит в Москве доказательства того, что "Россия знает и пытается скрыть, что Асад на минувшей неделе применил зарин".

Также госсекретарь США обвинит Россию в нарушении соглашения от 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия, заявив, что таким образом Россия не выполнила своих обязательств в этой области, пишет издание.

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