Москва тоже ответственна за химическую атаку в Сирии, - глава Минобороны Великобритании

Ответственность за применение химического оружия в Сирии наряду с режимом Башара Асада должна нести и Россия, считает министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

"Россия также ответственна за каждую смерть гражданских лиц на прошлой неделе", - написал он в статье, опубликованной в "Санди таймс", отметив, что режим Б.Асада использовал химическое оружие "у нее (России - ИФ) на глазах",

Он отметил, что "если Россия хочет, чтобы с нее сняли ответственность за химатаки в будущем", Москва должна "активизировать действия по соблюдению обязательств, навсегда уничтожить химические арсеналы Асада, а также принять активное участие в мирном процессе ООН в Сирии".

М.Фэллон также призвал Россию усилить давление на Б.Асада и вынудить его согласиться на формирование такого будущего правительства, в котором он "не будет играть никакой роли".