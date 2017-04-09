Россия должна прекратить поддерживать Асада - глава МИД Турции

Прекратить поддержку режима президента Сирии Башара Асада призвал Москву министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В интервью государственному телевидению он сказал, что Россия не должна настаивать на том, чтобы Б.Асад продолжал оставаться у власти в стране.

По словам министра, турецкая сторона в соответствии с договоренностями выполняет обязательства в области обеспечения прекращения огня сирийской оппозицией.

В то же время он предъявил претензии России в том, что она делает недостаточно для того, чтобы соглашение о перемирии соблюдало сирийское правительство и его армия.