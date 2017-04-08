Порошенко утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2017г

Президент Украины Петр Порошенко утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2017 год

Соответствующий указ президента Украины №103/2017 от 8 апреля 2017 года обнародован в субботу на сайте главы Украинского государства.

"С целью обеспечения выполнения приоритетных задач сотрудничества Украины с организацией Североатлантического договора, в выполнение решений, принятых во время заседания Комиссии Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств (9 июля 2016 года, г.Варшава, Польша), а также в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2017 год"

Также П.Порошенко получил Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины, профильным министерствам и другим центральным органам исполнительной власти обеспечить информирование общественности о ходе и результатах ее выполнения.

Годовая национальная программа и основные мероприятия, которые должны быть проведены в ее рамках, прилагаются.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

В частности годовая национальная программа под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2017г предусматривает политические и дипломатические меры по обеспечению прекращения агрессии Российской Федерации против Украины мирным путем и восстановление территориальной целостности Украины, а именно сохранение международного консенсуса в оказании поддержки Украине, продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию до прекращения вооруженной агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса.

В этом контексте планируется продолжение работы в рамках "нормандского", "минского" и других форматов с целью полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Особое внимание уделяется задаче по обеспечению дальнейшей поддержки мировым сообществом политики непризнания аннексии Автономной Республики Крым и необходимости усиления международного мониторинга ситуации в сфере защиты прав человека на оккупированном полуострове", - сказано в программе.

"Инструментом достижения этой цели является сохранение существующих и внедрение новых специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Российской Федерации", - сказано в программе.

Предусмотрено также "активизировать диалог с государствами-партнерами с целью обеспечения эффективной реализации Минских договоренностей, в частности в части проведения выборов после полного выполнения безопасности условий – вывод войск Российской Федерации и военной техники, разоружения незаконных вооруженных формирований, установление постоянного контроля СММ ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границе, полное соблюдение избирательных стандартов ОБСЕ и законодательства Украины во время избирательного процесса, обеспечения полномасштабного наблюдения Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ за выборами"

В рамках реформирования разведывательных органов Украины предусмотрено укрепление их "взаимодействия с потребителями разведывательной информации, а также специальными спецслужбами иностранных государств, прежде всего государств - членов НАТО, построение новых отношений на основе взаимного доверия";

Предусмотрены также развитие оборонно-промышленного комплекса с целью оснащения Вооруженных сил Украины, других военных формирований высокоэффективным вооружением и военной техникой, соответствующих стандартам НАТО, постепенный переход на производство комплектующих и запасных частей к вооружению и военной техники с учетом стандартов НАТО в контексте мероприятий по импортозамещению и плановой замены образцов вооружения и военной техники бывшего СССР на современные, в частности на произведенные в рамках международной кооперации.