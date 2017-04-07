Политика

18:32 07.04.2017

В украинской делегации в ПА НАТО поддерживают действия США в ответ на применение химоружия войсками Асада – Фриз

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи НАТО, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз выразила поддержку действий президента США Дональда Трампа в ответ на применение правительством Башара Ассада химического оружия против мирного населения в Сирии.

"От имени большинства постоянной делегации Украины в ПА НАТО, должна заявить о поддержке действий президента США по адекватного ответа на применение правительством Башара Асада и российским контингентом войск в САР химического оружия против гражданского населения", - заявила на своей странице в Facebook Ирина Фриз.

Народный депутат убеждена, что нарушение международных конвенций, международного права в современном мире должно находить решительный ответ. Действия Соединенных Штатов вполне адекватные угрозе и направлены на защиту гражданского населения Сирии.

"Позиция российского военно-политического руководства по удару продолжает политику соучастия и поощрения военных преступлений, игнорирование норм международного права, нарушение прав человека, демократических свобод и ценностей", - отметила И.Фриз.

Ранее сообщалось, что США нанесли в ночь на пятницу ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.

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