Встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" была безрезультативной – Климкин

Встреча "нормандском четверки" на уровне политических советников, которая прошла накануне, не принесла желаемых результатов, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Была очень сложная дискуссия, которая не принесла никакого желаемого результата, и ключевые моменты были сфокусированы на необходимости достижения реальной безопасности, освобождении заложников, и конечно, концепции "дорожной карты", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

П.Климкин отметил, что последующие встречи "нормандской четверки" на различных уровнях станут возможны, если от них в перспективе можно будет ожидать каких-то результатов.

"Должен быть результат и желание идти вперед. Если это спекуляции и мы крутится вокруг одних и тех же вопросов, в одной и той же логике, то для чего встречаться", - добавил министр.