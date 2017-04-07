Политика

16:38 07.04.2017

Встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" была безрезультативной – Климкин

Встреча "нормандском четверки" на уровне политических советников, которая прошла накануне, не принесла желаемых результатов, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Была очень сложная дискуссия, которая не принесла никакого желаемого результата, и ключевые моменты были сфокусированы на необходимости достижения реальной безопасности, освобождении заложников, и конечно, концепции "дорожной карты", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

П.Климкин отметил, что последующие встречи "нормандской четверки" на различных уровнях станут возможны, если от них в перспективе можно будет ожидать каких-то результатов.

"Должен быть результат и желание идти вперед. Если это спекуляции и мы крутится вокруг одних и тех же вопросов, в одной и той же логике, то для чего встречаться", - добавил министр.

ВАЖНОЕ

"Батькивщина" начинает подготовку к всеукраинскому референдуму по вопросу рынка земли - Тимошенко

Жители оккупированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом Украины

Безвизовый режим с ЕС будет способствовать экономическом росту в Украине- Стулик

Гройсман считает, что оснований для отставки действующего Кабмина нет

Лукашенко заявил о неготовности Москвы к созданию настоящего Союзного государства с Белоруссией

ПОСЛЕДНЕЕ

БПП не будет голосовать за поданный в Раду законопроект об антикоррупционных судах

Луценко и Йованович обсудили приоритеты Генпрокуратуры Украины на 2017г

В Киеве надеются, что украинцы вскоре смогут ездить без виз в Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию

В КС направлено представление об отмене моратория на продажу с/х земли, утверждает Тимошенко

Кононенко не исключает смены главы НКРЭКУ после первой ротации

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить настольные игры на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА