Жители оккупированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом Украины

В Европейском Союзе напомнили, что не признают аннексию Крыма Россией, и разъяснили, что граждане Украины, проживающие на территории временно оккупированного полуострова, смогут поехать в ЕС без виз только при наличии украинского биометрического паспорта.

"ЕС в рамках непризнания незаконной аннексии Крыма не признает также и паспорта, которые были выданы в Крыму после аннексии, то есть с этими паспортами нельзя въехать на территорию ЕС. Можно только с паспортом Украины или с теми паспортами Российской Федерации, которые были выданы консульствами РФ на территории Крыма раньше", - сказал пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик в ходе круглого стола "Безвиз: станет ли мир более открытым к украинцам?" организованным Институтом Горшенина в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что ЕС будет делать все для того, чтобы граждане Украины, проживающие на территории временно оккупированного Крыма, могли приехать на материковую часть Украины и получить биометрический паспорт, или сделать визу в паспорте старого образца.

"Консульства ЕС имеют указание, чтобы не выдавать визы в эти паспорта РФ, которые были выданы после аннексии. Все эти люди являются гражданами Украины и должны полагаться на визу в Украине", - уточнил Д.Стулик.