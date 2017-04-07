Безвизовый режим с ЕС будет способствовать экономическом росту в Украине- Стулик

Безвизовый режим для граждан Украины с Европейским Союзом будет способствовать развитию экономики и предпринимательства в Украине, считает пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

"Предпринимательский класс, средний класс больше всего воспользуется этим преимуществом, которое также связано и с ЗСТ (зоной свободной торговли – ИФ.). Взаимная торговля между ЕС и Украиной возрастает, и тут будут усиливается природные, натуральные связи между Украиной и Европой через эти бизнес-контакты. Это даст толчок экономическому росту в Украине, это намного упростит возможность бизнесу выходить на европейские рынки", - сказал Д.Стулик в рамках круглого стола "Безвиз: станет ли мир более открытым к украинцам?" организованным Институтом Горшенина в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что согласно имеющейся статистике, среди граждан Украины, посетивших страны ЕС в прошлом году, наибольшее количество составили предприниматели - 20%, на втором месте студенты - 17%.