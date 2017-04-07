Гройсман считает, что оснований для отставки действующего Кабмина нет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что подтверждения полномочий действующего Кабинета министров Украины в Верховной Раде не нужно, а оснований для отставки правительства нет.

"Программа правительства, которая была принята в 2016 году, она утверждалась на весь период деятельности Кабинета министров Украины. Никакого подтверждения полномочий правительства не нужно. Мы абсолютно честно 15 февраля, как предусмотрено законом, подали отчет правительства в парламент", - сказал он, выступая на форуме "Правительство под микроскопом: итоги работы и вызовы" в Киеве в пятницу.

По словам премьера, свидетельством поддержки действующего Кабмина является поддержка парламентом государственного бюджета на 2017 год.

"Вотум доверия от украинского парламента мы получили. Что же касается голосования, то никакого специального голосования не нужно. Верховная Рада может принять к сведению наш отчет, может не принимать. Если Верховная Рада признает этот отчет неудовлетворительным, то тогда она может поднять вопрос об ответственности Кабинета министров Украины, но такая ответственность может настать в любой момент", - подчеркнул В.Гройсман

При этом он отметил, что в парламенте не обсуждается вопрос отставки Кабмина, за исключением некоторых политиков.

"Я считаю, что сегодня реальных оснований в стенах парламента говорить, что нужно в отставку отправить правительство - такой дискуссии я не слышу", - добавил премьер.