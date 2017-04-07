Лукашенко заявил о неготовности Москвы к созданию настоящего Союзного государства с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что российское руководство не готово к формированию настоящего Союзного государства Беларуси и России.

"Сейчас, на этом этапе, а я только что сказал: когда-то мы вернемся к этому вопросу, формирования настоящего Союзного государства, мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство", - заявил А.Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".

Президент напомнил, что Белоруссия и Россия отошли от плана построения Союзного государства. "Мы должны были провести референдум и создать общий закон - общую конституцию нашего будущего Союзного государства. Но в свое время мы этого не сделали, взяли и повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать. Ну слава Богу, хоть так делали, это не во вред", - сказал А.Лукашенко.

"Наверное, нет той ситуации, которая подтолкнула бы нас к действиям по формированию всех элементов Союзного государства - общей конституции, на основании ее и общей валюты (это не значит, что белорусский или российский рубль, нет, мы выработать можем любую другую валюту), общих органов управления, парламентское измерение, высших органов власти и так далее и тому подобное", - продолжил он.

По словам президента, Беларусь и Россия прежде должны решить целый ряд других вопросов, в частности в равных условий для жизни и функционирования производства. "Ну и согласитесь, какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия?! А общий рынок, как там конкурировать?" - заметил глава государства.

"Давайте не будем замыкаться в рамках национальных. Ну да, стало сложнее, ввели санкции против России, по отдельным направлениям и против Беларуси еще сохраняются, понятно, есть проблемы, ну так давайте вместе будем сегодня действовать. Как раз момент, который нас должен толкать к единению, к объединению, а мы, наоборот, создаем проблемы, для того чтобы не объединяться, а расходиться в разные стороны", - продолжил А.Лукашенко.

"Вот это надо решить сегодня в рамках Союзного государства Беларуси и России, а потом посмотреть и на стратегию. Но честно вам говорю: ну не готовы мы сегодня вот эти стратегические вопросы решать. Не готовы, и поверьте, не по нашей вине, ну мы же прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело, какая Россия и какая Беларусь, а надо", - подытожил А.Лукашенко.