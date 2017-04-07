БПП опять предложит Брауна на должность аудитора НАБУ от Рады – Лещенко

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" намерена предложить Верховной Раде Украины делегировать в комиссию по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Найджела Брауна, сообщил народный депутат из фракции БПП Сергей Лещенко.

"Обращаю внимание, что будет наступление на антикоррупционных органы на следующей неделе. И Найджела Брауна вновь будут вносить в парламент по инициативе "Блока Петра Порошенко", чтобы уничтожить Антикоррупционное бюро как единственный антикоррупционный орган в Украине", - заявил С.Лещенко с трибуны парламента на пленарном заседании в пятницу.

В свою очередь глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда" сообщил, что руководитель фракции БПП Артур Герасимов направил письмо председателю парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егору Соболеву, в котором фракция БПП предлагает Н.Брауна для обсуждения в комитете во время рассмотрения вопроса утверждения кандидатур от Рады в члены комиссии по аудиту деятельности НАБУ Украины.

Копию данного письма, полученного в ответ на свой запрос Центра противодействия коррупции, В.Шабунин также опубликовал в своем блоге.

Как сообщалось, 21 марта 2017 года, на пленарном заседании Рады депутаты Украины не смогли делегировать Найджела Брауна по своей квоте в состав комиссии по аудиту НАБУ. За него проголосовали 200 парламентариев при минимально необходимых 226.

Перед этим председатель парламента Андрей Парубий вынес на рейтинговое голосование кандидатуры как Н.Брауна, так и второго кандидата – Роберта Сторча. В ходе рейтингового голосования первый кандидат набрал больше голосов, после чего его кандидатуру вынесли на голосование для утверждения независимым аудитором НАБУ.

В свою очередь, ряд общественных организаций предложили Кабинету министров кандидатуры в состав комиссии по аудиту деятельности НАБУ для утверждения по квоте правительства кандидатуры американского прокурора Марты Борщ, испанского прокурора Карлоса Кастресану, который возглавлял созданную ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью в Гватемале, и Джованни Кесслера, который принимал участие в выборе директора НАБУ.

Антикоррупционный комитет Рады решил провести консультации также с возможными кандидатами в комиссию по аудиту НАБУ, которых общественные организации предложили Кабмину.

5 апреля антикоррупционный комитет Рады принял решение объявить новый конкурс для избрания членов комиссии по независимому аудиту НАБУ - заявки от возможных участников конкурса принимаются до 3 мая.