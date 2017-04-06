Литва готова продолжать поставки оружия Украине после ревизии своих запасов

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявляет, что Литва уже поставила Украине значительную часть допустимых запасов оружия, но готова продолжать сотрудничество в этом направлении посте ревизии своих арсеналов.

"Мы должны проверить наши арсеналы, потому что нам самим в первую очередь нужно это оружие", - сообщил министр журналистам в рамках 10-го Киевского форума по безопасности в Киеве в четверг.

По его словам, Литва в 2015-2016 годах поставляла Украине в частности, тяжелые пулеметы и амуницию советских времен, которые не являлись столь необходимыми литовским Вооруженным силам.

"Нам необходимо посмотреть на то, каковы наши возможности, поскольку большую часть таких запасов мы уже поставили. Однако мы готовы продолжать, по крайней мере политически мы остаемся на таких позициях", - сказал Р.Кароблис.