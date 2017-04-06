Введение безвизового режима со странами ЕС поспособствует приходу в Украину инвестиций – первый вице-спикер

Введение безвизового режима для Украины со странами Европейского Союза будет способствовать приходу в Украину европейского бизнеса и инвестиций, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Очевидно, что большая открытость мира для Украины, которая наступит после введения безвизового режима, будет способствовать приходу в Украину европейского бизнеса и инвестиций", – заявила И.Геращенко на брифинге в Верховной Раде в четверг.

Она отметила, что для введения безвизового режима необходимо завершить ряд бюрократических процедур: получить одобрение послов ЕС и соответствующее решение Совета ЕС. "По оптимистическому прогнозу, в начале июня украинцы получат безвизовый режим со странами Европейского союза. Важно отметить, что без виз в Европейский союз смогут ездить те граждане Украины, которые имеют новый биометрический паспорт. Поэтому призываем всех граждан сделать себе такой паспорт", - сказала первый вице-спикер.

"Еще одно важное уточнение: безвизовый режим будет действовать для краткосрочных поездок в страны ЕС и не предусматривает трудоустройства или обучения. И для получения образования и для трудоустройства нужны специальные визы", - добавила она.

По словам И.Геращенко, власть осознает, что для граждан Украины на пути в Европу остается еще финансовый барьер. И парламент должен еще много работать для оживления работы украинской экономики, для того, чтобы люди могли заработать себе на путешествия.

"Безвизовый режим это не только большие возможности увидеть мир, но и большая ответственность за соблюдение миграционного законодательства Европейского союза. В случае нарушение этого законодательства, могут быть применены штрафные санкции. Поэтому очень важно для всех, кто будет пользоваться безвизовым режимом, вовремя возвращаться в Украину", – сказала И.Геращенко.