Политика

16:33 06.04.2017

Евросоюз расширил санкции против КНДР

Совет ЕС принял в четверг дополнительные ограничительные меры в отношении КНДР, которые усиливают режим санкций, введенных резолюциями СБ ООН.

"ЕС решил расширить запрет на инвестиции в КНДР в новые отрасли, а именно в промышленность, связанную с обычными вооружениями, металлургию и металлообработку, а также в авиакосмическую отрасль", - сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Кроме того, вводится запрет на предоставление "компьютерных услуг и услуг, связанных с добычей и производством в химической, горнодобывающей и перерабатывающей промышленностях, лицам или организациям в КНДР".

В коммюнике объясняется, что Совет принял эти дополнительные ограничительные меры, "учитывая, что действия КНДР нарушают многочисленные резолюции СБ ООН и представляют собой серьезную угрозу международному миру и безопасности в регионе и за его пределами".

ЕС вновь призвал КНДР вернуться к конструктивному диалогу с международным сообществом, "прекратить провокации и отказаться от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ, а также от других программ в области оружия массового уничтожения и баллистических ракет полным, поддающимся проверке и необратимым образом".

"Совет также решил добавить четырех человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, за то, что они ответственны за поддержку или содействие программам КНДР, связанным с баллистическими ракетами или другими видами оружия массового уничтожения. Это приводит к общему числу лиц, на которых распространяются ограничения на поездки и замораживание активов, до 41. Семь юридических лиц также подлежат замораживанию активов", - сообщают в Совете ЕС.

Правовые акты будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС 7 апреля 2017 года. Решение принято по письменной процедуре.

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