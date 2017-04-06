Политика

16:16 06.04.2017

Старший сын Трампа хотел бы стать губернатором Нью-Йорка

Старший сын президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший - обдумывает возможность участия в борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорк, сообщают в четверг местные СМИ.

Согласно сообщениям, Д.Трамп младший рассказал о своих планах во время встречи с членами элитного оружейного клуба в Нью-Йорке.

"Дон-младший сказал, что заинтересован в том, чтобы претендовать на должность вроде губернатора Нью-Йорка, а должность мэра города Нью-Йорк ему менее интересна", - сообщил один из участников встречи газете "Нью-Йорк пост".

Однако Д.Трамп младший не уточнил, когда именно он хотел бы попытаться стать губернатором.

ВАЖНОЕ

В вопросе санкций против РФ не может быть никаких компромиссов – президент ПА НАТО

"Народный фронт" не будет голосовать за отставку Кабмина Гройсмана - Яценюк

Порошенко: решение ЕП - еще не отмена виз, работаем над тем, чтобы окончательные сроки не были перенесены на более поздний срок

Европарламент поддержал предоставление "безвиза" ЕС для Украины

Каждое пересечение Россией "красной линии" должно влечь за собой ужесточение санкционного режима – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

От климата польско-украинских отношений зависит национальная безопасность двух стран – встреча Авакова с послом Польши

Евросоюз расширил санкции против КНДР

Яценюк: Североатлантическому альянсу стоит подумать над сотрудничеством с Украиной в формате НАТО+

Предоставление безвиза Украине привлечет инвестиции и поможет развитию туризма - Гопко

Введение "безвиза" с ЕС, как и любой другой успех Украины, будет раздражать РФ – Климпуш-Цинцадзе

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog804.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА