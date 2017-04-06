Старший сын Трампа хотел бы стать губернатором Нью-Йорка

Старший сын президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший - обдумывает возможность участия в борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорк, сообщают в четверг местные СМИ.

Согласно сообщениям, Д.Трамп младший рассказал о своих планах во время встречи с членами элитного оружейного клуба в Нью-Йорке.

"Дон-младший сказал, что заинтересован в том, чтобы претендовать на должность вроде губернатора Нью-Йорка, а должность мэра города Нью-Йорк ему менее интересна", - сообщил один из участников встречи газете "Нью-Йорк пост".

Однако Д.Трамп младший не уточнил, когда именно он хотел бы попытаться стать губернатором.