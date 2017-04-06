Украина может лишиться поддержки западных партнеров, если выйдет из переговорного процесса в Минске – посол США

Посол США в Украине Мари Йованович считает, что в случае, если Украина откажется от Минских договоренностей и выйдет из переговорного процесса, она может лишиться поддержки западных партнеров.

"Если мы отойдем от Минска, когда я говорю "мы" я считаю важным, что международное сообщество объединилось вокруг Украины … очень хорошие партнеры в этом переговорном процессе. Я думаю, что Украина останется без поддержки западных партнеров, если выйдет из этого переговорного процесса", - сказала М.Йованович в четверг во время своего выступления в рамках панельной дискуссии "Внешняя политика США: какую роль будет играть Украина?" на Киевском форуме по безопасности в четверг.

Она также отметила, что Минские договоренности очень непопулярны в Украине, однако они содержат все необходимые аспекты урегулирования данного конфликта, как политическую часть, так и часть, которая касается безопасности, и при отказе от Минских договоренностей необходимо будет искать альтернативный процесс.