Политика

14:17 06.04.2017

Рада встретила новость о безвизе аплодисментами

Народные депутаты радостными возгласами и аплодисментами встретили информацию о результатах голосования Европарламента по безвизовому режиму для граждан Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил членам парламента новость о "безвизе", что вызвало аплодисменты и радостные возгласы в сессионном зале. После этого ряд народных депутатов раздали своим коллегам желто-синие ленточки с изображением флагов ЕС и Украины и фотографировались.

"Я поздравляю весь украинский народ, всех коллег народных депутатов и благодарю наших побратимов их Европарламента. Поприветствуем их", - сказал спикер.

Он отметил роль парламента в принятии реформаторского законодательства, которое приблизило Украину к европейским стандартам жизни.

"Благодарим наших европейских коллег за поддержку и веру в Украину во время революции Достоинства, на баррикадах Майдана, рядом с желто-синими флагами были флаги Евросоюза. Это четко указывает на наше геополитическое направление, цивилизационный выбор", - сказала А.Парубий.

Как сообщалось, П.Порошенко в ходе 10-го Киевского форума по безопасности в четверг cообщил, что депутаты Европарламента большинством голосов поддержали предоставление Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. "Только что поступила новость о том, что 521 голос в Европейском парламенте "за" безвизовый режим с Украиной. Я поздравляю всех, кто к этому приложил максимум усилий! И я поздравляю тебя, украинский народ, я поздравляю тебя, Украина", - сказал он.

На заседании Европарламента в четверг днем 521 евродепутат проголосовал "за" предоставление безвизового режима ЕС для украинцев, 75 – "против", 36 – "воздержались".

Для завершения процесса либерализации визового режима понадобится еще несколько процедурных моментов, в частности, утверждение Советом ЕС. После этого документ должен быть подписан президентом Европарламента, представителем председательствующей в ЕС страны и опубликован в официальном журнале ЕС. Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

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