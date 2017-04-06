Бурбак: На пути к безвизу было принято более 140 законов и подзаконных актов

Председатель фракции "Народный Фронт" Максим Бурбак удовлетворен результатами голосования Европарламента, который в четверг поддержал предоставление Украине безвизового режима со странами ЕС.

"Первая реакция – это удовлетворение от того, что то, что мы делали более трех лет, в конце концов, дало позитивный результат", - сказал М.Бурбак журналистам, комментируя решение Европарламента в четверг в Киеве.

По словам лидера фракции, он "благодарен правительству Арсения Яценюка, благодарен всему парламенту, благодарен правительству Владимира Гройсмана, президенту Украины за то, что мы сделали все, что от нас зависит для того, что бы украинцы получили возможность путешествовать по территории Европы без виз".

Он отметил, что это было "тяжелое домашнее задание", в ходе выполнения которого было принято более 140 законов и подзаконных актов. Это был "долгий путь, который мы начали еще в ноябре 2013 года", добавил М.Бурбак.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в ходе 10-го Киевского форума по безопасности в четверг cообщил, что депутаты Европарламента большинством голосов поддержали предоставление Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

На заседании Европарламента в четверг днем 521 евродепутат проголосовал "за" предоставление безвизового режима ЕС для украинцев, 75 – "против", 36 – "воздержались".

Для завершения процесса либерализации визового режима понадобится еще несколько процедурных моментов, в частности, утверждение Советом ЕС. После этого документ должен быть подписан президентом Европарламента, представителем председательствующей в ЕС страны и опубликован в официальном журнале ЕС. Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.