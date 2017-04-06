Политика

14:13 06.04.2017

Порошенко: решение ЕП - еще не отмена виз, работаем над тем, чтобы окончательные сроки не были перенесены на более поздний срок

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что положительное голосование в Европарламенте по вопросу о предоставлении Евросоюзом безвизового режима для украинцев еще не означает отмены виз, но власти Украины работают над тем, чтобы окончательное введение "безвиза" не было отложено на более поздние сроки.

"Я хочу подчеркнуть, что это еще не открытие границы. Мы ждем решения Совета ЕС. Мы усердно работаем, чтобы никто не отодвинул и не отсрочил этот процесс", - сказал П.Порошенко журналистам в кулуарах 10-го Киевского форума по безопасности, который проходит в Киеве в четверг.

По словам главы Украинского государства, "пропутинские представители" в Евросоюзе пытаются препятствовать Украине в получении безвизового режима, и последние дебаты в Европарламенте это подтвердили.

"Только совместная работа всех политсил внутри государства и за его пределами дает нам возможность быть твердо уверенными: у нас все будет хорошо", - сказал П.Порошенко.

При этом он выразил мнение, что президентские выборы во Франции не могут негативно повлиять на процесс предоставления украинцам "безвиза".

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