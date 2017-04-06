Политика

14:04 06.04.2017

Соболев намерен обратиться в НАБУ по вопросу вмешательства замминистра инфраструктуры Лавренюка в работу морских портов

Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев обвиняет заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка во вмешательстве в работу морских портов и связи с этим намерен обратиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Принятие закона "о морских портах" и прямое вмешательство заместителя министра инфраструктуры господина Лавренюка в хозяйственную деятельность этих портов.... нанесли ущерб на сотни и сотни миллионов гривень", - сказал С.Соболев на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, из-за вмешательства Ю.Лавренюка "порты разорвали прямые соглашения с кампаниями, которые совершали перевалку грузов, и передали эти соглашения в так называемые администрации морских портов". Парламентарий считает, что в результате такой деятельности украинское порты стали терять ключевые заказы.

"Я думаю, что это будет предметом рассмотрения НАБУ и я соответствующее обращение направляю в этот высокоуважаемый орган", - сказал С.Соболев.

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