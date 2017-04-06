Политика

11:07 06.04.2017

Санкции против РФ останутся до тех пор, пока Кремль не прекратит агрессию - посол США в Украине

Ограничительные меры в отношении Российской Федерации останутся в силе до тех пор, пока Россия не прекратит свои агрессивные действия по отношению к Украине, заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Мы продолжаем поддерживать работу в рамках "нормандской четверки" относительно "Минска" (выполнения Минских соглашений - ИФ). Мы считаем, что Россия несет ответственность за Минские соглашения. Санкции продолжат действовать до тех пор, пока Москва не прекратит те действия, которые привели к этим санкциям", - сказала М.Йованович в четверг во время своего выступления в рамках панельной дискуссии "Внешняя политика США: какую роль будет играть Украина?" на Киевском форуме по безопасности.

Она также выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью на линии разграничения сторон на Донбассе, всплеском насилия, а также осознанным повреждением инфраструктуры в регионе.

Посол также отметила, что США продолжат поддерживать Украину на пути реформ, в частности, борьбы с коррупцией.

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