Коррупция в Украине остается серьезным препятствием для реформ и инвестиций - премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявляет, что коррупция в Украине остается серьезным препятствием для проведения реформ и ослабляет бизнес-климат.

"Коррупция остается серьезным препятствием проведению реформ и вредит вашему имиджу в Европейском Союзе, это ослабляет бизнесклимат, препятствует иностранным инвестициям", - сказал премьер Эстонии в ходе 10-го Киевского форума по безопасности в Киеве в четверг.

По словам Ю.Ратаса, властям Украины необходимо активнее сотрудничать с неправительственными общественными организациями в вопросе борьбы с коррупцией.