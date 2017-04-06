Политика

10:48 06.04.2017

Коррупция в Украине остается серьезным препятствием для реформ и инвестиций - премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявляет, что коррупция в Украине остается серьезным препятствием для проведения реформ и ослабляет бизнес-климат.

"Коррупция остается серьезным препятствием проведению реформ и вредит вашему имиджу в Европейском Союзе, это ослабляет бизнесклимат, препятствует иностранным инвестициям", - сказал премьер Эстонии в ходе 10-го Киевского форума по безопасности в Киеве в четверг.

По словам Ю.Ратаса, властям Украины необходимо активнее сотрудничать с неправительственными общественными организациями в вопросе борьбы с коррупцией.

ВАЖНОЕ

Санкции против РФ останутся до тех пор, пока Кремль не прекратит агрессию - посол США в Украине

Антикоррупционный комитет Рады заслушает отчет о работе НАПК и рассмотрит законопроект о его обновлении 21 апреля

Политические советники глав стран "нормандской четверки" обсудят вопросы безопасности в Минске в четверг

Антикоррупционный комитет Рады объявил новый конкурс в комиссию по аудиту НАБУ - Соболев

Замглавы АП Елисеев примет участие во встрече помощников глав государств "нормандской четверки"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман призвал страны Балтии поддержать Украину в предоставлении ей торгпреференций ЕС

Литва поддерживает Польшу в суде по "Северному потоку-2" и считает, что Украина должна оставаться важным транзитером газа

Итог выборов в Нидерландах позволяют надеяться на ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в ближайшие месяцы – премьер Латвии

Более двух третей французов считают, что Олланд - плохой президент

Рада перенесла рассмотрение законопроекта о КС и сосредоточится на энергетике

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА