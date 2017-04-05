Напдеп Фриз не исключает, что Россия переправляет в Сирию запрещенные вещества через аннексированный Крым

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз не исключает, что Россия переправляет в Сирию запрещенные вещества через аннексированный Крым.

"Россия пытается сделать все для доминирования в Черноморском бассейне. Крым - это Тортуга, в которую заходят корабли из Сирии с неизвестно чем. С учетом недавней химической атаки в Сирии, мы не исключаем, что Россия пытается через Крым передислоцировать в Сирию запрещенные вещества", - сказала она в ходе заседания межпарламентского совета Украина-НАТО в среду в Киеве.

Депутат также отметила, что Россия сейчас расконсервирует на территории полуострова объекты военного назначения. "У нас есть информация о расконсервировании ядерного хранилища Феодосия-13", - сказала она.

По убеждению И.Фриз, Крым сейчас превращается на военную базу. "Базу, оборудованную современным вооружением, которое нацелено уже не на Украину, у которой эта территория была аннексирована, а против всех стран - членов и партнеров НАТО", - сказала она.