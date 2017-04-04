ЕС готов помогать Украине в проведении реформы образования – Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет о намерениях ЕС оказать помощь Украине в осуществлении образовательной реформы.

"Мы хотели бы убедится, что Министерство образования и науки получает необходимые ресурсы: финансовые и человеческие, а для этого мы должны активизировать многие программы по реформе государственного управления", - сказал Х.Мингарелли в ходе конференции "Профессиональное образование и подготовка рабочих кадров: содействие социально-экономическому и региональному развитию Украины" в Киеве во вторник.

"Премьер-министр, министр образования, вы можете полагаться на нас, вы можете нам сказать, что необходимо делать и будьте уверены, что если есть политическая воля с вашей стороны и с нашей стороны, то мы сможем мобилизировать все наши ресурсы, чтобы помочь вам в реализации этой амбициозной цели", - добавил глава представительства ЕС.

Он подчеркнул, что без реформы образования сложно говорить о прогрессе в проведении других реформ, создании новых рабочих мест.

Х.Мингарелли добавил, что поддерживает включение таких целей, как реформа профтехобразования и системы подготовки специалистов в Украине в план действий правительства.