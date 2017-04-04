Рада в первом чтении приняла закон об увеличении выплат жертвам политрепрессий

Верховная Рада намерена увеличить выплаты денежной компенсации жертвам политических репрессий в Украине.

За законопроект №1170 о внесении изменений и дополнений в закон Украины о реабилитации жертв политических репрессий в Украине и некоторые другие законы, касающиеся упорядочивания выплат жертвами политических репрессий в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов на заседании во вторник.

Законопроект предлагает установить для реабилитированных лиц денежную компенсацию в размере одной минимальной зарплаты на день ее выплаты за каждый месяц лишения свободы или принудительного помещения в лечебные учреждения репрессированных и реабилитированных граждан.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в случае его принятия размер выплат к пенсиям для реабилитированных лиц возрастет для узников с 54,4 грн. до 237,25 грн., а спецпереселенцам - с 43,52 грн. до 142,35 грн.

Законопроект предлагает также ликвидировать ограничение на подачу заявления о предоставлении компенсации. В ныне действующем законодательстве срок подачи таких заявлений ограничивается тремя годами с момента вступления закона в силу или со дня получения лицом справки о реабилитации.