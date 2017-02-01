Порошенко и Нетаньяху договорились об активизации сотрудничества в экономике и визите Гройсмана в Израиль

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонной беседе определили первоочередные направления углубления сотрудничества между двумя странами.

"Собеседники отметили необходимость активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам разговора.

Достигнута также договоренность о взаимной поддержке в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете безопасности ООН. Глава израильского правительства поздравил Украину с началом председательства в СБ ООН. Обе стороны подтвердили намерения тесно сотрудничать для усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

"В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите премьер-министра Украины в Израиль", - сказано в сообщении.