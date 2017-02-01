Генсек НАТО призвал к немедленному прекращению огня на Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал стороны Минских соглашений выполнять свои обязательства, а также к немедленному прекращению огня на Донбассе и отводу вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

"Мы видим, наиболее серьезный за долгое время всплеск насилия. … Мы призываем к немедленному возвращению режима прекращения огня и отводу всего тяжелого оружия, запрещенного Минскими соглашениями", - цитируют слова Й.Столтенберга в пресс-службе НАТО.

Он также отметил, что наблюдателям ОБСЕ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ, в том числе и к участку российско-украинской границы. По словам Й.Столтенберга, это самый серьезный всплеск насилия на Донбассе за последнее время. Он также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией жителей Авдеевки, которые находились без тепла, води и электроэнергии.

"Мы призываем Россию использовать свое существенное влияние на сепаратистов, чтобы положить конец насилию. Все стороны должны в полной мере выполнять свои обязательства согласно Минским договоренностям", - отметил генсек.

Он также подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине.