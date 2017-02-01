Политика

15:03 01.02.2017

2 февраля будет знаменательным днем для Грузии

Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер считает, что Грузия уже завтра, 2 февраля при голосовании получит поддержку Европарламента по предоставлению безвизового режима в страны "Шенгенской зоны".

"Думаю, что завтра будет большой день для Грузии, так как Европарламент предоставит ей безвизовый режим", - заявил в среду журналистам Д.Макаллистер.

По информации пресс-службы парламента Грузии, в среду в Страсбурге состоялась встреча Д.Макаллстера с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе и членами парламентской делегации, которая 2 февраля будет присутствовать в Европарламенте при голосовании по вопросу либерализации виз для Грузии.

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