Обострение на Донбассе - повод для скорейшего налаживания диалога РФ и США, в том числе по Украине – Песков

Нынешнее обострение ситуации на юго-востоке Украины является еще одним поводом для скорейшего возобновления диалога между РФ и США, в том числе и по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах развязки украинского кризиса", - заявил он журналистам.

Одновременно Д.Песков отметил, что ситуация в Украине в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа предметно не обсуждалась.

"Акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса", - добавил он.