Политика

12:39 01.02.2017

Обострение на Донбассе - повод для скорейшего налаживания диалога РФ и США, в том числе по Украине – Песков

Нынешнее обострение ситуации на юго-востоке Украины является еще одним поводом для скорейшего возобновления диалога между РФ и США, в том числе и по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах развязки украинского кризиса", - заявил он журналистам.

Одновременно Д.Песков отметил, что ситуация в Украине в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа предметно не обсуждалась.

"Акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса", - добавил он.

ВАЖНОЕ

Украина в ООН будет использовать каждую возможность для защиты от агрессии РФ – Порошенко

Совбез ООН во вторник рассмотрит на закрытом заседании ситуацию в Авдеевке

Международные гуманитарные организации подчеркивают необходимость немедленного прекращения огня в Авдеевке

Украинские военные отвечают на огонь боевиков, но не стреляют по жилым кварталам

Трехсторонняя контактная группа соберется на заседание в Минске 1 февраля

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы должны пройти интервью для получения визы США, если срок действия предыдущей истек более года назад

Экс-глава агентства по восстановлению Донбасса Николаенко предлагает Украине вместо "Минска" вести переговоры с легитимными представителями региона

Пан Ги Мун решил не баллотироваться на пост президента Южной Кореи

Трамп выдвинул Нила Горсача на пост судьи Верховного суда США

Парубий и группа нардепов обратились с открытым письмом к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА