Пан Ги Мун решил не баллотироваться на пост президента Южной Кореи

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун объявил, что не намерен претендовать на пост президента Южной Кореи, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

Заявление Пан Ги Муна прозвучало в среду на пресс-конференции в парламенте после встречи с руководителями консервативных партий.

"Я уйду из политики. Мне жаль, что разочаровал многих людей", - сказал он журналистам.

В январе власти США выдвинули обвинения против брата и племянника бывшего генсека ООН в том, что они участвовали в коррупционной схеме, чтобы подкупить должностное лицо и приобрести комплекс зданий во Вьетнаме.

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за запуск процедуры импичмента президента страны Пак Кын Хе. Решение по поводу отстранения президента от должности будит принимать Конституционный суд Южной Кореи, рассмотрение дела займет не менее полугода.

В случае утверждения результатов голосования Конституционным судом в Южной Корее пройдут досрочные выборы нового президента.

При этом южнокорейские СМИ неоднократно писали, что Пан Ги Мун, с 1 января этого года покинувший пост генсека ООН, по-видимому, готовится выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Южной Кореи.

До избрания на пост генерального секретаря ООН Пан Ги Мун в 2004-2006 годах занимал пост министра иностранных дел и внешней торговли Южной Кореи.

Сам Пан Ги Мун, прибывший на родину в январе, заявлял, что вскоре объявит о своем окончательном решении.