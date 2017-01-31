Парубий и группа нардепов обратились с открытым письмом к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентам стран-членов Европейского Союза, США, Канады, Японии и Европейскому Парламенту с просьбой призвать Россию прекратить обострение ситуации на Донбассе.

"В связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку я вместе с Анной Гопко, Ириной Геращенко, Марией Ионовой, Игорем Грынивым, Максимом Бурбаком обратились с открытым письмом к парламентариям всего свободного мира", - написал он на своей странице в Фейсбук во вторник.

Письмо адресовано парламентам стран - членов Евросоюза, США, Канады и Японии и Европейскому Парламенту.

"Будем благодарны, если руководство ваших парламентов публично призовет российскую власть к неукоснительному выполнению всех международных обязательств и прекращению сознательного обострения ситуации по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе", - цитирует А.Парубий открытое письмо.