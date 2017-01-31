Порошенко во вторник собирает Военный кабинет СНБО по ситуации в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко во вторник собирает Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Во вторник во второй половине дня ожидается совещание Военного кабинета при СНБО при участии главы государства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это связано с обострением ситуации в Авдеевке.

Как сообщалось, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные артиллерийские обстрелы боевиками. Город обесточен, без водо- и теплоснабжения. Местные власти готовят эвакуацию жителей.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, по предварительной информации, с 12.00 в Авдеевке будет установлен режим тишины, после чего сразу же начнутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Военный кабинет СНБО создан в феврале 2015 года, является рабочим органом СНБО в особый период. Среди задач Военного кабинета - обсуждение предложений по применению сил и средств структур сектора безопасности и обороны Украины для отражения вооруженной агрессии против страны; руководство стратегическим развертыванием, подготовкой и применением сил и средств структур сектора безопасности и обороны для стратегических действий, операций, боевых (специальных) действий; организация взаимодействия сил и средств структур сектора безопасности и обороны, а также с центральными (местными) органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при выполнении возложенных на них задач в особый период.