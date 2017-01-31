Политика

12:08 31.01.2017

Порошенко во вторник собирает Военный кабинет СНБО по ситуации в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко во вторник собирает Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Во вторник во второй половине дня ожидается совещание Военного кабинета при СНБО при участии главы государства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это связано с обострением ситуации в Авдеевке.

Как сообщалось, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные артиллерийские обстрелы боевиками. Город обесточен, без водо- и теплоснабжения. Местные власти готовят эвакуацию жителей.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, по предварительной информации, с 12.00 в Авдеевке будет установлен режим тишины, после чего сразу же начнутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Военный кабинет СНБО создан в феврале 2015 года, является рабочим органом СНБО в особый период. Среди задач Военного кабинета - обсуждение предложений по применению сил и средств структур сектора безопасности и обороны Украины для отражения вооруженной агрессии против страны; руководство стратегическим развертыванием, подготовкой и применением сил и средств структур сектора безопасности и обороны для стратегических действий, операций, боевых (специальных) действий; организация взаимодействия сил и средств структур сектора безопасности и обороны, а также с центральными (местными) органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при выполнении возложенных на них задач в особый период.

ВАЖНОЕ

В МИД нет информации относительно времени проведения заседания ТКГ

Генсек НАТО поддержал санкции против России

Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы

МИД Украины просит страны усилить давление на Кремль, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на Донбассе

Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Залищук обратилась к спикеру и депутатам рассмотреть возможность созыва внеочередного заседания Рады

Заседание Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке пройдет во вторник

Суд дал разрешение на задержание экс-главы банка "Михайловский"

Порошенко и Меркель договорились о новых встречах по Донбассу, в том числе и "нормандской четверки"

Порошенко рассказал главе МИД ФРГ о сложной ситуации на Донбассе и пригласил с визитом в Украину

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в евпатории
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА