Политика

11:57 31.01.2017

Генсек НАТО поддержал санкции против России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался в поддержку санкций в отношении России.

"Эти решения приняты не НАТО, но я приветствую эти решения и поддерживаю их", - сказал Й.Столтенберг во вторник на пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с санкциями в отношении России после прихода к власти новой администрации в Вашингтоне.

"Санкции - это действия США, ЕС и других государств на агрессивные действия России против Украины", - отметил Й.Столтенберг.

ВАЖНОЕ

В МИД нет информации относительно времени проведения заседания ТКГ

Порошенко во вторник собирает Военный кабинет СНБО по ситуации в Авдеевке

Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы

МИД Украины просит страны усилить давление на Кремль, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на Донбассе

Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Залищук обратилась к спикеру и депутатам рассмотреть возможность созыва внеочередного заседания Рады

Заседание Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке пройдет во вторник

Суд дал разрешение на задержание экс-главы банка "Михайловский"

Порошенко и Меркель договорились о новых встречах по Донбассу, в том числе и "нормандской четверки"

Порошенко рассказал главе МИД ФРГ о сложной ситуации на Донбассе и пригласил с визитом в Украину

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА