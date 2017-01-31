Генсек НАТО поддержал санкции против России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался в поддержку санкций в отношении России.

"Эти решения приняты не НАТО, но я приветствую эти решения и поддерживаю их", - сказал Й.Столтенберг во вторник на пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с санкциями в отношении России после прихода к власти новой администрации в Вашингтоне.

"Санкции - это действия США, ЕС и других государств на агрессивные действия России против Украины", - отметил Й.Столтенберг.