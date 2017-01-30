Порошенко: важно сохранить или при необходимости усилить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о важности сохранения санкций против России как стимула для положительной динамики в переговорах в "Нормандском формате" и имплементации Москвой уже достигнутых договоренностей, а при необходимости и их усиления.

"Мы уверены в том, что сегодня нужны решительные и единые действия. Решительные действия для того, чтобы мотивировать российскую сторону быть за столом переговоров, мотивировать имплементировать в полном объеме минские договоренности, и в первую очередь компонент безопасности… в случае, если эти имплементации не произойдут, мы поддерживаем сохранение и, если нужно усиление санкционного давления на РФ", - заявил президент журналистам перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник в Берлине.