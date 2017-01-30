Политика

14:49 30.01.2017

Тимошенко поехала в США с предложениями "мирного плана урегулирования на Донбассе"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отправилась с визитом в США, где намерена встретиться с американскими политиками и изложить свое видение, как скоординировать усилия для урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Я еду в США, чтобы встретиться с конгрессменами, сенаторами, будущими членами правительства – с теми, кто пришел с командой нового президента США, для того чтобы пытаться построить систему защиты национальных интересов Украины", - цитируют Ю.Тимошенко в сообщении на сайте партии.

Согласно информации, лидер "Батькивщины" планирует донести до политического истеблишмента США позицию о невозможности снятия санкций с РФ, пока не будет установлен мир в Украине и восстановлена ее территориальная целостность.

"Я еду с предложениями мирного плана урегулирования конфликта на Востоке Украины, и я имею очень четкое видение, как скоординировать все страны, которые могут помочь Украине и миру закончить войну в центре Европы", - сказала Ю.Тимошенко.

Кроме того, на встречах с американскими политиками она намерена обсудить мероприятия по борьбе с коррупцией для укрепления демократии в Украине.

Как сообщается на сайте "Батькивщины", в США также отправились замглавы партии, глава комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря и глава парламентского комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Представители "Батькивщины" будут с визитом в США с 29 января по 4 февраля.

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